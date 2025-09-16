El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ofrece un programa de San Miguel 2025 «para todos»

Las Fiestas de San Miguel 2025 de Navalmoral de la Mata ultima sus flecos para acoger un intenso y variado programa de actos que se desarrollará del 25 al 28 de septiembre. Una programación que este año cuenta como novedad la ubicación de las atracciones del ferial que estarán en el parking provisional de San Isidro. Respecto a la programación, el alcalde, Enrique Hueso, destacó que «está pensada para todos» y se refirió a su carácter inclusivo y accesible puesto que contará con un horario de baja intensidad sonora.

En lo que respecta a la XIII Feria Agroalimentaria, esta se celebrará en el plaza del Jardincillo, el mismo escenario que el año pasado ya que, según el alcalde, «tuvo muy buena aceptación». Esta feria incluirá showcookings, catas de café, cava, migas y Wagyu. A esto se sumará el XXXVIII Concurso Nacional de Albañilería en el parque municipal, así como actividades infantiles como talleres, actuaciones y cata infantil; el esperado Gran Prix con vaquilla en el Multiusos y como cierre, el gran espectáculo musical de fuegos artificiales en el Camino del Goche.