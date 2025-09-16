Fiestas
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ofrece un programa de San Miguel 2025 «para todos»
Una novedad es el cambio de ubicación de las atracciones del ferial que van al parking de San Isidro y la feria agroalimentaria se repite en el Jardincillo
Las Fiestas de San Miguel 2025 de Navalmoral de la Mata ultima sus flecos para acoger un intenso y variado programa de actos que se desarrollará del 25 al 28 de septiembre. Una programación que este año cuenta como novedad la ubicación de las atracciones del ferial que estarán en el parking provisional de San Isidro. Respecto a la programación, el alcalde, Enrique Hueso, destacó que «está pensada para todos» y se refirió a su carácter inclusivo y accesible puesto que contará con un horario de baja intensidad sonora.
En lo que respecta a la XIII Feria Agroalimentaria, esta se celebrará en el plaza del Jardincillo, el mismo escenario que el año pasado ya que, según el alcalde, «tuvo muy buena aceptación». Esta feria incluirá showcookings, catas de café, cava, migas y Wagyu. A esto se sumará el XXXVIII Concurso Nacional de Albañilería en el parque municipal, así como actividades infantiles como talleres, actuaciones y cata infantil; el esperado Gran Prix con vaquilla en el Multiusos y como cierre, el gran espectáculo musical de fuegos artificiales en el Camino del Goche.
- Navalmoral, analizada por arquitectos: tendrán dos meses para visitar el emplazamiento para el concurso Europan
- Operativo contra el tráfico de drogas en Navalmoral: huye de la Guardia Civil y tira una bolsa con hachís y Rivotril
- Una mujer de 85 años resulta intoxicada en un incendio en su domicilio de Navalmoral
- Buscan al atracador de un banco en Navalmoral que se lleva 90 euros y logra huir a pie
- Dos jóvenes propinan una brutal paliza a un vecino de Navalmoral y le roban 600 euros
- Dos heridos en un choque entre un camión articulado y un autobús en Navalmoral
- Un hombre muere en Talayuela en un accidente de tráfico
- El desfile de comparsas y carrozas de Navalmoral exhibe tradición y luz