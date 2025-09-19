Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ofrece actividades deportivas con 300 plazas

Habrá diversas modalidades y las inscripciones pueden realizarse en la Casa del Deporte a partir del 22 de septiembre

Varias personas realizan ejercicios de gimnasia, en un año anterior en Navalmoral.

Varias personas realizan ejercicios de gimnasia, en un año anterior en Navalmoral. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Deportes, pone en marcha actividades deportivas municipales, que comenzarán el 29 de septiembre con más de 300 plazas. La programación busca fomentar la actividad física en todas las edades. Entre las propuestas destacan gimnasia de mantenimiento: de lunes a jueves, de 9.00 a 10.00 horas y de 15.30 a 16.30 horas, en el Pabellón Municipal; Aquagym: de lunes a jueves, en la piscina climatizada, en dos turnos de 10.30 a 11.15 y de 11.30 a 12.15 horas; Natación para adultos (iniciación y perfeccionamiento): de lunes a jueves, de 10.00 a 13.30 horas, en la piscina climatizada; Iniciación al atletismo, psicomotricidad y multideporte: de lunes a jueves, de 16.00 a 18.00 horas, en instalaciones deportivas municipales.

También habrá iniciación al atletismo y juegos predeportivos (edad escolar /primaria); psicomotricidad 'Actívate' (4 a 6 años); multideporte / predeporte (edad escolar primaria y primeros cursos de secundaria). Las inscripciones podrán realizarse en la Casa del Deporte desde el 22 de septiembre.

