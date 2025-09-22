El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata premia a alumnos por las notas y dedicación al estudio

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha entregado, en un acto el pasado sábado, los Premios Estudiantes del Año Académico 2024-2025, una iniciativa dirigida a reconocer el esfuerzo, el rendimiento académico y el compromiso moral del alumnado en las etapas de Bachillerato y Formación Profesional. En Bachillerato los galardonados han sido: primer premio para Claudia Muñoz Martín; segundo premio para Nora Pérez Conejero y tercer premio para Pablo Rodríguez González.

Por otro lado, en la modalidad de Formación Profesional el primer premio ha sido para Hammouri El Guetti Soufian; el segundo premio para Brahim Abkik Maiomouni y el tercero para Mariam García Trenado.

Con esta iniciativa, el ayuntamiento refuerza su compromiso con la educación y reconoce el esfuerzo, la constancia de los jóvenes que representan el presente y el futuro de la localidad.

Durante el acto, la concejala, Cristina Marcos, destacó el papel fundamental de las familias y del profesorado en el proceso formativo. «Familias y docentes habéis acompañado y guiado a estos jóvenes, inculcando valores, fomentando sus capacidades y alimentando su deseo de saber. Hoy son el fruto de vuestro esfuerzo y dedicación», manifestó. Además, la edil subrayó el orgullo del ayuntamiento «por estos jóvenes talentos que hoy se premian, por los centros educativos que los han formado y por las familias que contribuyen con su esfuerzo no solo al futuro de sus hijos, sino al de toda la sociedad», afirmó.