Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata premia a alumnos por las notas y dedicación al estudio

Se ha reconocido el esfuerzo y rendimiento académico de seis estudiantes de bachillerato y formación profesional pertenecientes al curso 2024/2025

El alumnado premiado, junto a autoridades locales y representantes de centros educativos.

El alumnado premiado, junto a autoridades locales y representantes de centros educativos. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha entregado, en un acto el pasado sábado, los Premios Estudiantes del Año Académico 2024-2025, una iniciativa dirigida a reconocer el esfuerzo, el rendimiento académico y el compromiso moral del alumnado en las etapas de Bachillerato y Formación Profesional. En Bachillerato los galardonados han sido: primer premio para Claudia Muñoz Martín; segundo premio para Nora Pérez Conejero y tercer premio para Pablo Rodríguez González.

Por otro lado, en la modalidad de Formación Profesional el primer premio ha sido para Hammouri El Guetti Soufian; el segundo premio para Brahim Abkik Maiomouni y el tercero para Mariam García Trenado.

Con esta iniciativa, el ayuntamiento refuerza su compromiso con la educación y reconoce el esfuerzo, la constancia de los jóvenes que representan el presente y el futuro de la localidad.

Durante el acto, la concejala, Cristina Marcos, destacó el papel fundamental de las familias y del profesorado en el proceso formativo. «Familias y docentes habéis acompañado y guiado a estos jóvenes, inculcando valores, fomentando sus capacidades y alimentando su deseo de saber. Hoy son el fruto de vuestro esfuerzo y dedicación», manifestó. Además, la edil subrayó el orgullo del ayuntamiento «por estos jóvenes talentos que hoy se premian, por los centros educativos que los han formado y por las familias que contribuyen con su esfuerzo no solo al futuro de sus hijos, sino al de toda la sociedad», afirmó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents