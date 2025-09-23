El PSOE de Navalmoral de la Mata inicia un proceso de ‘escucha’ con diferentes colectivos

El PSOE de Navalmoral de la Mata ha puesto en marcha una ronda de encuentros con las asociaciones y colectivos de la ciudad con el objetivo de conocer de primera mano sus necesidades, inquietudes y proyectos, así como abrir el partido a la ciudadanía y reforzar la colaboración con el tejido social de la ciudad. El secretario general del PSOE moralo, Jesús Gómez, junto al secretario de Organización, Josema Encinas, y la Secretaria de Sanidad, Raquel Fernández, encabezaron la primera reunión de una amplia ronda que vendrán en las próximas semanas para presentar un PSOE abierto a agentes de la sociedad civil y del tejido económico.

La primera reunión ha tenido lugar con la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Durante el encuentro, la AECC trasladó, entre otras cuestiones, la importancia de contar con el apoyo y la presencia institucional en sus iniciativas de sensibilización y visibilización del cáncer. Asimismo, expusieron algunas dificultades que les afectan en el día a día de la asociación, y además se establecieron líneas de colaboración conjunta.

Desde el PSOE de Navalmoral se agradeció el trabajo incansable de la AECC y se mostró plena disposición a acompañar y apoyar sus iniciativas, así como a trabajar en soluciones que faciliten la actividad del tejido asociativo local.