Urbanismo
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata avanza en el Plan General Municipal
Se celebra la cuarta reunión de trabajo dentro del proceso para la redacción de este documento que regirá el desarrollo urbanístico
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha celebrado, en esta semana, la cuarta reunión de trabajo dentro del proceso de redacción del Plan General Municipal (PGM), un documento estratégico que definirá el desarrollo urbanístico, social y económico de la localidad en los próximos años. En esta ocasión, se llevaron a cabo tanto la comisión técnica-política como el Consejo Consultivo Civil, dando continuidad a la dinámica de trabajo iniciada desde las primeras fases del proceso, según informó el consistorio en una nota.
En el ámbito técnico-político se abordaron cuestiones fundamentales como el patrimonio, las bases programáticas, las directrices estratégicas, las acciones proyectuales y la situación de los asentamientos irregulares. Mientras que en el Consejo Consultivo Civil se trataron temas de interés general como la vivienda, la actividad económica y el patrimonio.
El Plan General Municipal constituye una herramienta clave de planificación que permitirá ordenar el crecimiento de Navalmoral, garantizar la protección de su patrimonio e impulsar nuevas oportunidades de desarrollo.
