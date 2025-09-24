Las fiestas de San Miguel 2025 de Navalmoral tendrán un amplio dispositivo de seguridad

El alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, y el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, han presidido, el martes, la reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada en el ayuntamiento para coordinar y garantizar que las próximas Fiestas de San Miguel se desarrollen en un entorno seguro, ordenado y para garantizar el disfrute y seguridad tanto de vecinos como de visitantes. Durante la sesión se ha aprobado el dispositivo especial de seguridad que estará operativo durante todos los días festivos.

La Policía Local contará con un total de 21 agentes, que realizarán 18 servicios extraordinarios diseñados de forma específica para las celebraciones. Entre las medidas adoptadas se incluye la presencia de agentes de paisano, cuya labor será la de reforzar la prevención en cuestiones de seguridad ciudadana, tráfico y velar por el cumplimiento de las ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales.

El dispositivo también contempla un papel destacado para la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, que aportará 21 voluntarios en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Además, se contará con la colaboración de agrupaciones procedentes de localidades cercanas como es el caso de Talayuela y Almaraz, que participarán en actividades y acciones concretas de refuerzo durante los eventos de mayor afluencia.

Eficacia y rapidez

La Guardia Civil, por su parte, desplegará en Navalmoral de la Mata un total de 55 efectivos, que cubrirán diferentes ámbitos. Junto a estos efectivos, se ha puesto en marcha un canal de comunicación directa con el SEPEI y con Cruz Roja, de manera que ambas entidades estén informadas de la programación de las fiestas y puedan activar sus recursos con rapidez en caso de emergencia.

Con este operativo, Navalmoral de la Mata encara la celebración de las Fiestas de San Miguel 2025 con un dispositivo reforzado, plenamente coordinado y preparado para responder de manera eficaz ante cualquier eventualidad, asegurando así el desarrollo ordenado de unos festejos que son referencia en toda la comarca. Las fiestas se celebrarán del 25 al 28 de septiembre y contarán con espectáculos, concursos, actuaciones y la esperada feria agroalimentaria con un gran número de expositores como cada año.