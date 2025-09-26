Hechos que ocurrieron el 22 de septiembre
Detenido un hombre por un incendio forestal en Navalmoral que alarmó a los vecinos
El fuego obligó al desalojo de vecinos y calcinó 8 hectáreas de monte bajo y matorral, en los parajes El Cerro y Camino de las Fuentes
Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Área de Investigación del Puesto Principal de Navalmoral de la Mata, han detenido a un hombre como supuesto autor de un delito de incendio forestal ocurrido en la madrugada del pasado 22 de septiembre en los parajes conocidos como El Cerro y Camino de las Fuentes. El incendio provocó momentos de gran alarma social, ya que obligó a desalojar de sus viviendas a varias decenas de vecinos de la zona. La rápida propagación de las llamas y su proximidad a las casas supuso un grave riesgo tanto para la integridad física de las personas como para las edificaciones. Finalmente, las llamas calcinaban alrededor de ocho hectáreas de monte bajo y matorral de titularidad municipal.
Nada más declararse el fuego, sobre las 03:00 horas de la madrugada, se activó un dispositivo conjunto en el que participaron un total de cinco guardias civiles, siete efectivos de la Policía Local, dos dotaciones del Plan INFOEX, una dotación del SEPEI y dos agentes del medio natural. Gracias a la rápida intervención, el incendio pudo ser controlado hacia las 08:35 horas de esa misma mañana, si bien no se dio por completamente extinguido hasta las 19:35 horas, tras intensas labores de extinción y vigilancia.
Paralelamente a las labores de extinción, agentes de la Guardia Civil iniciaron una investigación para esclarecer el origen del fuego. El Área de Investigación del Puesto Principal a cabo la práctica de varias pesquisas, contando con la colaboración de especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), quienes realizaron la inspección técnico-ocular en la zona afectada. La información recopilada, junto con los datos aportados por la Policía Local, permitió identificar a un posible sospechoso. Apenas unas horas después de declararse el incendio, la Guardia Civil procedió a su detención como supuesto autor de un delito de incendio forestal de carácter intencionado. El detenido, junto con las diligencias instruidas, ya ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente en Navalmoral.
