El alcalde de Navalmoral de la Mata destaca que San Miguel «es escaparate de oportunidades»

Desde el pasado jueves hasta el domingo Navalmoral de la Mata ha vivido con intensidad las Fiestas de San Miguel 2025 con numerosos actos que se han celebrado como ha sido la XXXIII edición de la Feria Agroalimentaria, uno de los más destacados dentro de la programación. El alcalde, Enrique Hueso, expresó su agradecimiento «a todas las personas y empresas que, con esfuerzo apuestan por producir, innovar y mantener viva la tradición, trayendo hasta aquí sus productos». Así mismo, manifestó que esta feria «convierte a Navalmoral en un escaparate y motor de oportunidades».

Por otro lado, también se celebró otro evento que cada año crea mucha expectación como es el Concurso Nacional de Albañilería que ha alcanzado su 38 edición y que cubrió todas las inscripciones con 30 participantes. En esta ocasión el primer premio fue para Agustín García, de La Nava de Santiago); el segundo premio para Isidoro García, también de La Nava y el tercero para Javier Fernández, de Malpartida. El programa ha incluido música, actos infantiles y otros eventos para todas edades.