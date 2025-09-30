Acto público
El plazo para la jura de bandera de personal civil en Navalmoral acaba el 3 de octubre
Quienes no participen directamente en la jura podrán disfrutar del desfile militar que hará el trayecto desde el Parque Municipal hasta la biblioteca
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha anunciado que los preparativos para la Jura de Bandera para personal civil, que se celebrará el 18 de octubre en el Parque Municipal Casto Lozano, «avanzan». Así mismo, anunciaron que el plazo parta realizar las inscripciones estará abierto hasta el 3 de octubre, y pueden realizarse en el ayuntamiento. Además, quienes no participen directamente en la jura podrán disfrutar del desfile militar desde el Parque Municipal hasta la biblioteca.
En la Jura de Bandera pueden participar todos los españoles que así lo deseen con estos requisitos: tener la nacionalidad española y haber cumplido los 18 años. En caso de renovación del juramento o promesa, que haya transcurrido un plazo mínimo de 25 años desde el juramento anterior.
La parada militar en la que se hará el juramento o promesa a la Bandera estará compuesta por una compañía del Regimiento `Saboya ́, Banda de Guerra de la Brigada ‘Extremadura’ XI y Escuadra de Gastadores del Regimiento. Este acto estará presidido por el Jefe de la Brigada ‘Extremadura’ XI, Pablo Gómez Lera.
