El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata dedica una jornada al envejecimiento activo y saludable

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha impulsado una jornada dedicada al envejecimiento saludable, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores del 1 de octubre. La jornada se celebrará el próximo viernes día 3 en los salones del Centro de Mayores de Navalmoral. Para dicha actividad se desarrollará una programación que incluye la toma de constantes vitales, procedimiento esencial en la evaluación del estado de salud que mide la frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria y la temperatura corporal.

De la misma manera, se celebrará un desayuno cardiosaludable, compuesto por alimentos que ayudan a prevenir enfermedades del corazón. A todo ello se sumará un taller de relajación impartido por Fundación Cepaim y diferentes talleres cognitivos y actividades prácticas para la mejora de la agilidad mental, la memoria y el bienestar emocional, como juegos, realidad virtual, manualidades y baile con coreografía. La jornada está dirigida a personas mayores y cuenta con plazas limitadas a 80 asistentes.