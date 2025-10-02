Senderismo
El Centro Excursionista, de Navalmoral, organiza la ruta ‘Siete picos. Sierra de Guadarrama’ para el domingo
El recorrido consta de 14 kilómetros y permitirá disfrutar de bellos paisajes entre montañas. El viernes se realizarán las inscripciones en la sede de CECA
El Centro Excursionista del Campo Arañuelo (CECA) ha organizado una nueva ruta para el domingo 5 de octubre con el nombre ‘Siete picos. Sierra de Guadarrama (Madrid). El grupo saldrá a las siete de la mañana desde la Cruz de los Caídos. El precio de inscripción para socios es de 15 euros y no socios 20. El nivel de dificultad del trayecto es de 3 y la distancia a realizar consta de 14 kilómetros. Se prevé dedicar siete horas para hacer este recorrido circular.
Esta ruta ofrece un recorrido que combina paisajes espectaculares, aire puro y la magia de la naturaleza. Permitirá al participante conquistar sus cumbres y vivir una experiencia inolvidable rodeado de montañas y vistas impresionantes en un trayecto adecuado para todos los públicos. Comienza desde el Puerto de Navacerrada y se extiende por las vertientes segoviana y madrileña. Las personas interesadas en realizar esta actividad podrán inscribirse el viernes 3 de octubre a partir de las ocho de la tarde en la sede de CECA que está en la Casa del Deporte. Este colectivo tiene como fin promover el senderismo entre la naturaleza.
