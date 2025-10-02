Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Centro Excursionista, de Navalmoral, organiza la ruta ‘Siete picos. Sierra de Guadarrama’ para el domingo

El recorrido consta de 14 kilómetros y permitirá disfrutar de bellos paisajes entre montañas. El viernes se realizarán las inscripciones en la sede de CECA

Varias personas, durante una ruta organizada por CECA en este año. / CEDIDA

Nieves Agut

El Centro Excursionista del Campo Arañuelo (CECA) ha organizado una nueva ruta para el domingo 5 de octubre con el nombre ‘Siete picos. Sierra de Guadarrama (Madrid). El grupo saldrá a las siete de la mañana desde la Cruz de los Caídos. El precio de inscripción para socios es de 15 euros y no socios 20. El nivel de dificultad del trayecto es de 3 y la distancia a realizar consta de 14 kilómetros. Se prevé dedicar siete horas para hacer este recorrido circular.

Esta ruta ofrece un recorrido que combina paisajes espectaculares, aire puro y la magia de la naturaleza. Permitirá al participante conquistar sus cumbres y vivir una experiencia inolvidable rodeado de montañas y vistas impresionantes en un trayecto adecuado para todos los públicos. Comienza desde el Puerto de Navacerrada y se extiende por las vertientes segoviana y madrileña. Las personas interesadas en realizar esta actividad podrán inscribirse el viernes 3 de octubre a partir de las ocho de la tarde en la sede de CECA que está en la Casa del Deporte. Este colectivo tiene como fin promover el senderismo entre la naturaleza.

