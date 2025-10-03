Varios actos buscan concienciar en la prevención del cáncer de mama en Navalmoral de la Mata

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Salud, ha presentado junto a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), un amplio programa de actividades que se enmarcan dentro del Mes de Prevención del Cáncer de Mama. Precisamente, las primeras actividades comenzaron el 3 de octubre con la venta de camisetas solidarias en la casa de la cultura. Las acciones de sensibilización, prevención y apoyo a las personas afectadas se alargarán hasta el 19 de octubre.

En el acto de presentación de toda la programación, han estado presentes Jesús Amor, teniente alcalde y concejal de Salud del ayuntamiento moralo, y Nacho Lucero, representante de la AECC, quienes han coincidido en la importancia de la detección precoz y en la necesidad de implicar a toda la sociedad en la lucha contra esta enfermedad. Las actividades se retomarán el 11 de octubre con la celebración del II Concierto Solidario ‘Junt@s’, con la actuación de Hotel París en el Edificio Multiusos.

El comercio también tendrá su protagonismo con una campaña que llevará por lema ‘Comercio solidarios Navalmoral’ y que se desarrollará del 6 al 19 de octubre. Durante esos días los escaparates, se llenarán del color rosa y habrá huchas solidarias y lazos rosas. También del 13 al 19 de octubre permanecerá iluminada en color rosa la fachada del ayuntamiento.

Charla y talleres

La programación incluye otras actividades como es la del 14 de octubre con una Jornada sobre prevención y rehabilitación de linfedema, impartida por especialistas. Al día siguiente se celebrará la VIII Maratón ‘Mechones Solidarios’ y ‘Uñas Solidarias’, en colaboración con peluquerías y centros de estética locales. El día 16 se desarrollarán los talleres educativos sobre cáncer de mama en los institutos Augustóbriga, Zurbarán y Albalat y el día 17 tendrán lugar mesas informativas en la plaza del Jardincillo, con reparto de folletos informativos y lazo de color rosa.

Otro de los eventos más esperados llegará el día 16 a las 19.30 horas con la XI Marcha Rosa ‘Junt@s’, con salida y llegada en la plaza de España, entrega de premios del concurso de escaparates solidarios y lectura de testimonios. Todas las iniciativas tienen como objetivo sensibilizar a la población en la prevención, promover hábitos de vida saludables y recaudar fondos destinados íntegramente a la investigación contra el cáncer de mama a través de la asociación.