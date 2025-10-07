Sensibilizar
Un concurso de TikTok tratará de concienciar contra el acoso escolar en Navalmoral de la Mata
El ayuntamiento, a través de la concejalía de Sanidad, dará 1.200 euros en premios. Convocan las categorías: centros educativos primaria y secundaria
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha convocado las bases del II Concurso Escolar Tik Tok contra el acoso escolar y que otorgará premios por parte de la concejalía de Sanidad del ayuntamiento para lo cual se repartirán 1.200 euros en total. Se premiarán trabajos que giren en torno a la prevención del acoso escolar y que tengan como finalidad generar conciencia y promover la sensibilización sobre esta temática.
Deben ser inéditos y no haber sido premiados en éste u otros concursos de similares características. La convocatoria se dirige de forma específica a los siguientes grupos de población: categoría del grupo 1 de centros de Educación primaria: centros educativos de educación primaria de Navalmoral; y Categoría del grupo 2 de centros de educación secundaria y de ciclos formativos.
Cada centro podrá presentar hasta un máximo de tres trabajos a concurso, pudiendo obtener un máximo de dos premios. El plazo de presentación finalizará el 21 de noviembre y el fallo de la Comisión de valoración y jurado se dará a conocer el 26 de noviembre.
