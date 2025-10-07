Un concurso de TikTok tratará de concienciar contra el acoso escolar en Navalmoral de la Mata

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha convocado las bases del II Concurso Escolar Tik Tok contra el acoso escolar y que otorgará premios por parte de la concejalía de Sanidad del ayuntamiento para lo cual se repartirán 1.200 euros en total. Se premiarán trabajos que giren en torno a la prevención del acoso escolar y que tengan como finalidad generar conciencia y promover la sensibilización sobre esta temática.

Deben ser inéditos y no haber sido premiados en éste u otros concursos de similares características. La convocatoria se dirige de forma específica a los siguientes grupos de población: categoría del grupo 1 de centros de Educación primaria: centros educativos de educación primaria de Navalmoral; y Categoría del grupo 2 de centros de educación secundaria y de ciclos formativos.

Cada centro podrá presentar hasta un máximo de tres trabajos a concurso, pudiendo obtener un máximo de dos premios. El plazo de presentación finalizará el 21 de noviembre y el fallo de la Comisión de valoración y jurado se dará a conocer el 26 de noviembre.