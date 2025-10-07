La Hermandad de Donantes de Sangre de Navalmoral organiza cuatro salidas

La Hermandad de Donantes de Sangre Campo Arañuelo, que cuenta con su sede en Navalmoral de la Mata, ha programado cuatro salidas para este mes que comenzarán el miércoles día 8 en la casa de la cultura de Jarandilla de la Vera de 17.30 a 21.30 horas. Se continuará el jueves 16 en la casa de la cultura de Guadalupe de 18.00 a 21.30 horas. El día 27 las extracciones se harán en el centro de salud de Villanueva de la Vera de 17.00 a 21.00 horas y el día 30 jueves los vecinos podrán donar sangre en el centro médico de Aldeanueva de la Vera de 17.00 a 21.00 horas.

También se ha programado donación de plasmaféresis desde el lunes día 20 hasta el jueves día 23 en el Hospital Campo Arañuelo, de 17.00 a 21.00 horas con previa petición de hora en Banco de Sangre de Extremadura teléfono 9243214686. El día 24 viernes en Castañar de Ibor se celebrará una asamblea local en el salón de actos del ayuntamiento a las 19.30 horas. Homenaje a los donantes de la localidad y entrega de distinciones a los acreedores a las mismas.

Además, este año los donantes distinguidos de la hermandad de Navalmoral han sido Guadalupe Cordobés Sánchez e Iván Núñez González, ambos del municipio de Villanueva de la Vera.