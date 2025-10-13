Navalmoral de la Mata incorpora el arte mural al paisaje urbano con dos creaciones

Navalmoral de la Mata cuenta con dos nuevos murales que contribuyen así a integrar el arte en los espacios públicos y a poner en valor distintos rincones del entorno urbano. El primero se encuentra en la calle Antonio Concha y está siendo realizado por el alumnado del curso de Pintura Mural, Creatividad y Arte sobre Paredes de la Universidad Popular de Navalmoral, bajo la dirección de Mariángeles Caletrio Rubio, graduada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca. La obra recoge motivos inspirados en el carnaval moralo, como reflejo del carácter carnavalero y participativo de esta celebración.

El segundo mural está siendo ejecutado por los servicios municipales del ayuntamiento en la fachada trasera de un local de la calle Pablo Luengo. Bajo el lema ‘Comercio Moralo’ lo que se quiere es reconocer y apoyar al comercio local como elemento esencial de la vida económica y social del municipio. Ambos espacios han sido cedidos de manera altruista por sus propietarios, a quienes el ayuntamiento agradece su colaboración y disposición para hacer posible estas intervenciones en apoyo a la promoción cultural.