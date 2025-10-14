Recursos
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata refuerza su flota municipal con cuatro vehículos más
Se destinan a los servicios municipales con el fin de aportar una mayor agilidad y efectividad en las distintas labores en pro de los ciudadanos
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha incorporado cuatro nuevos vehículos para los servicios municipales con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y garantizar una mayor eficacia en las labores que realizan las distintas áreas operativas del consistorio. Los nuevos vehículos estarán asignados a las cuadrillas de mantenimiento municipal, jardinería, electricidad y fontanería, áreas que desarrollan diariamente tareas fundamentales para el buen estado y conservación de la localidad.
Esta incorporación se ha llevado a cabo a través de un contrato de renting con una duración de cuatro años, una fórmula que permite al Ayuntamiento disponer de vehículos modernos y eficientes, evitando así los problemas derivados del uso de automóviles envejecidos y con frecuentes averías. Con esta medida, el gobierno local reafirma su compromiso con la mejora de los servicios públicos y la optimización de los recursos municipales, facilitando a los trabajadores los medios necesarios para realizar su labor en mejores condiciones y ofrecer a la ciudadanía una respuesta ágil y efectiva.
