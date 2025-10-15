Infraestructuras
Inician las obras del aparcamiento junto al Hospital Campo Arañuelo, en Navalmoral de la Mata
Este nuevo espacio era una demanda ciudadana desde hace tiempo y se creará sobre una superficie de 3.000 metros cuadrados para 100 plazas
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha anunciado que las máquinas ya trabajan en los terrenos del futuro aparcamiento municipal cercano al Hospital Campo Arañuelo, una infraestructura largamente demandada que dará servicio a pacientes, familias y personal sanitario. La obra fue adjudicada por un importe de 293.661,80 euros (IVA incluido) y se desarrolla sobre una superficie de aproximadamente 3.000 metros cuadrados, destinada a albergar más de 100 plazas de estacionamiento, incluyendo puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Los primeros trabajos se centran en la nivelación del terreno y la ejecución de la canaleta de recogida de aguas pluviales, fundamentales para garantizar la correcta preparación y drenaje del espacio. Con ello, se inicia la transformación de un área clave para mejorar la accesibilidad y la movilidad en uno de los puntos de mayor tránsito de la localidad. Para evitar de la manera posible las molestias durante la ejecución de la obra, el ayuntamiento ha habilitado una zona de aparcamiento provisional, de manera que los usuarios del hospital puedan seguir contando con plazas mientras se construye el nuevo parking.
Hace unos días, el alcalde de Navalmoral, Enrique Hueso, anunciaba el inminente inicio de estas actuaciones con un compromiso claro: «En los próximos días empezará y en breve, tendremos un parking, con más de 100 plazas de aparcamiento. Seguimos avanzando en las infraestructuras para dotar a Navalmoral de los servicios necesarios», aseveró.
Este proyecto responde a una necesidad histórica del entorno del hospital y forma parte de la estrategia municipal para reforzar los equipamientos públicos y facilitar el acceso a servicios esenciales. El ayuntamiento continuará informando sobre el desarrollo de las obras, concebidas para estar operativas en el menor plazo posible y ofrecer una solución eficaz a los usuarios del hospital.
