La policía de Navalmoral de la Mata detiene a un joven como presunto autor de delito de maltrato animal

La Policía Local de Navalmoral de la Mata ha detenido recientemente a un joven como presunto autor de un delito de maltrato animal, tras descubrir que un perro de su propiedad presentaba las orejas cortadas, una práctica conocida como otectomía, prohibida en España salvo en los casos en que exista causa veterinaria justificada. Los agentes observaron este hecho en un servicio de tarde al ver al joven paseando con el animal.

Una vez identificado, se comprobó que era el titular y propietario del perro. Iniciadas las investigaciones, el propietario no pudo acreditar que la intervención se hubiera realizado por motivos veterinarios ni identificar el lugar o la persona que la llevó a cabo. Concluidas las diligencias, se procedió a la detención del joven como presunto autor de un delito de maltrato animal, tipificado en el artículo 340 BIS del Código Penal. Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

La pena prevista para este tipo de delitos oscila entre 3 y 30 meses de prisión, o una multa de 6 a 18 meses, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.