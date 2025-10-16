El PSOE provincial critica al PP por «tener abandonada» a Navalmoral de la Mata

El PSOE de la provincia de Cáceres sigue acercándose al territorio y en su estrategia de escucha en los pueblos y ciudades de la provincia. El Secretario General, Álvaro Sánchez Cotrina, se desplazó a Navalmoral para de conocer de primera mano las necesidades de los vecinos y reforzar la colaboración con la Agrupación Socialista Local, y trasladar su compromiso con el futuro económico y social del Campo Arañuelo. Cotrina visitó, entre otros lugares, el Polígono Industrial Campo Arañuelo. «No me resigno a que Navalmoral siga abandonada por los gobiernos del PP en Junta de Extremadura y el ayuntamiento», manifestó. «Tienen el proyecto de Envisión paralizado, el Expacio Navalmoral sin solución a las aguas residuales, y el polígono industrial en un estado lamentable», aseveró.

Así mismo, el dirigente socialista apostó porque «Navalmoral tiene que estar en los grandes proyectos pero también cuidar lo pequeño: las calles, los parques y los servicios. «El descuido y la suciedad son el reflejo del abandono institucional que sufre la ciudad, y eso no lo podemos permitir», dijo.