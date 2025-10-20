Dirigida a jóvenes
Una charla sobre salud mental reúne a 160 estudiantes en Navalmoral de la Mata
La concejalía de Juventud organiza este evento que promueve la reflexión, el autocuidado en el ámbito educativo y la comprensión
Un evento organizado por la concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata por el Día Mundial de la Salud Mental celebrado, recientemente, ha congregado a 160 jóvenes de los cuatro centros educativos de Educación Secundaria. Esta actividad ratifica el compromiso del consistorio con la salud emocional de los jóvenes, impulsando actividades que fomentan la reflexión, comprensión y el autocuidado desde el ámbito educativo.
La alta asistencia, según el consistorio, ha reflejado el interés y la necesidad de abrir espacios de diálogo sobre la salud emocional entre los jóvenes. La charla ha estado dirigida por Molo Cebrián, comunicador y creador del podcast ‘Entiende tu Mente’, y Luis Muiño, psicoterapeuta y divulgador. Ambos han ofrecido un formato cercano, dinámico y participativo tratando temas como el manejo del estrés, la procrastinación y el uso responsable de redes sociales y las habilidades sociales, la gestión emocional y el autocontrol. La edil, Cristina Marcos, destacó la importancia de acercar estos contenidos a los adolescentes. «Esperamos que el testimonio de estos especialistas deje importantes pautas para gestionar la salud de la mente en nuestra vida cotidiana y en nuestras relaciones», manifestó Sarró.
