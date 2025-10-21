Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un acto en Navalmoral de la Mata realza a agentes de la policía local por su labor en la DANA de 2024

Han recibido la Placa de Honor concedida por la Asociación Nacional de Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil de España

Representantes de la corporación municipal con los policías locales que han recibido el reconocimiento.

Representantes de la corporación municipal con los policías locales que han recibido el reconocimiento. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha reconocido, recientemente, la labor de los agentes de la Policía Local que, de forma voluntaria, se desplazaron a las zonas afectadas por la DANA de octubre de 2024 y colaborar en las labores de emergencia y apoyo a la población. El alcalde, Enrique Hueso, en nombre de toda la corporación municipal trasladó a los agentes su agradecimiento, destacando que «ante una emergencia como esta, vuestra disponibilidad inmediata, voluntad de ayudar y capacidad de responder donde más se os necesitaba, os honra como profesionales y personas».

Los agentes han recibido la Placa de Honor concedida por la Asociación Nacional de Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil de España, en reconocimiento a los servicios prestados durante las graves inundaciones que sufrió la comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña. También se hizo una mención especial a los agentes que permanecieron en Navalmoral, garantizando el servicio y cubriendo a sus compañeros desplazados.

