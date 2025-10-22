De la Policía Nacional
El servicio móvil para renovar el DNI estará en La Gota cada lunes de mes en Navalmoral de la Mata
Ya ha prestado servicio esta semana y lo hará en horario de mañana de 10.00 a 13.00 horas. Tendrá capacidad para atender a 30 personas por día
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha anunciado que el servicio de expedición y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) ya está atendiendo al público en la nueva ubicación del edificio La Gota, mediante el furgón móvil de la Policía Nacional, adquirido recientemente para agilizar los trámites en distintas poblaciones. Este nuevo dispositivo podrá atender a 30 personas por día todos los lunes de cada mes (o los martes en caso de festivo) de 10.00 a 13.00 horas el mismo horario y número de citas mientras el personal se adapta al funcionamiento del nuevo sistema.
No obstante, está previsto que, una vez consolidado el servicio, pueda ampliarse el número de atenciones diarias para reducir aún más la lista de espera. El objetivo de esta medida es ofrecer un servicio más eficiente y evitar desplazamientos a otras localidades, a la vez que disminuir los tiempos de espera en la tramitación de documentos oficiales. El ayuntamiento agradece la colaboración de la Policía Nacional y recuerda que hay que acudir con la documentación necesaria el día de la cita para facilitar el buen funcionamiento del servicio.
