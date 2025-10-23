Sensibilización
Un concurso premiará el mejor vídeo de TikTok contra el acoso escolar, en Navalmoral de la Mata
Se estructura en dos categorías: una para centros de educación primaria y otra para secundaria. El ayuntamiento repartirá 1.200 euros en total
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Sanidad, ha puesto en marcha la II edición del Concurso de TikTok contra el acoso escolar, una iniciativa que busca fomentar la concienciación y sensibilización frente a esta problemática entre la población más joven. Bajo el lema ‘Haz viral el respeto, no el acoso’, el certamen invita a los centros educativos de primaria y secundaria a participar elaborando vídeos cortos en formato TikTok que promuevan el respeto, la empatía y la convivencia positiva, utilizando un lenguaje cercano y creativo.
El concurso se estructura en dos categorías, una para centros de Educación Primaria y otra para Secundaria, con premios que suman un total de 1.200 euros, distribuidos entre las propuestas más destacadas por su originalidad, calidad artística y valor del mensaje. Los vídeos deberán ser inéditos, con una duración máxima de 100 segundos, grabados mediante la aplicación oficial de TikTok e incluir el hashtag #tiktoknavalmoralcontraacosoescolar. El plazo de presentación de los trabajos permanecerá abierto hasta el 21 de noviembre de 2025 y los proyectos podrán registrarse a través de la sede electrónica municipal o de manera presencial en el Registro del ayuntamiento.
