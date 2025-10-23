Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sensibilización

Un concurso premiará el mejor vídeo de TikTok contra el acoso escolar, en Navalmoral de la Mata

Se estructura en dos categorías: una para centros de educación primaria y otra para secundaria. El ayuntamiento repartirá 1.200 euros en total

Participantes y ganadores del concurso, en una edición anterior.

Participantes y ganadores del concurso, en una edición anterior. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Sanidad, ha puesto en marcha la II edición del Concurso de TikTok contra el acoso escolar, una iniciativa que busca fomentar la concienciación y sensibilización frente a esta problemática entre la población más joven. Bajo el lema ‘Haz viral el respeto, no el acoso’, el certamen invita a los centros educativos de primaria y secundaria a participar elaborando vídeos cortos en formato TikTok que promuevan el respeto, la empatía y la convivencia positiva, utilizando un lenguaje cercano y creativo.

El concurso se estructura en dos categorías, una para centros de Educación Primaria y otra para Secundaria, con premios que suman un total de 1.200 euros, distribuidos entre las propuestas más destacadas por su originalidad, calidad artística y valor del mensaje. Los vídeos deberán ser inéditos, con una duración máxima de 100 segundos, grabados mediante la aplicación oficial de TikTok e incluir el hashtag #tiktoknavalmoralcontraacosoescolar. El plazo de presentación de los trabajos permanecerá abierto hasta el 21 de noviembre de 2025 y los proyectos podrán registrarse a través de la sede electrónica municipal o de manera presencial en el Registro del ayuntamiento.

