Entrada libre
El programa ‘Cultura de Otoño’ de Navalmoral de la Mata sigue mañana con el XX Encuentro de Corales
Este evento musical tendrá lugar a las ocho de la tarde en el Teatro del Mercado y actuarán las agrupaciones Isaac Albéniz y Salvador Ruiz de Luna
El programa ‘Cultura de Otoño’ de Navalmoral de la Mata retomará sus actos mañana sábado 25 de octubre con dos eventos. Uno es el XX Encuentro de Corales ‘Ciudad de Navalmoral’ que se celebra cada año y que está organizado por la Coral Polifónica Amigos de la Música morala, que además coincide con su aniversario, ya que en este año celebrando su vigésima edición. Para esta fecha tan señalada, la Coral morala cantará junto a otras agrupaciones como es la Coral Isaac Albéniz, de Cáceres, y la Coral Salvador Ruiz de Luna, de Talavera de la Reina. Este evento se desarrollará en el Teatro del Mercado a partir de las ocho de la tarde y la entrada será libre.
Por otro lado, también mañana sábado se celebrará el acto para la selección de cortometrajes elegidos en la VIII Edición del Festival Nacional Claqueta Emérita, cuya Gala Final se celebrará el de noviembre en Mérida. Esto será a las doce del mediodía y con entrada gratuita en la casa de la cultura. Se continuará el lunes día 27 con Diálogos con Pilar Galán en el centro Sociocultural a las ocho con Juan Luis Arsuaga, paleoantropólogo y escritor español.
