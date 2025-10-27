Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Por primera vez

Navalmoral de la Mata acogerá la carrera de obstáculos ‘Infernal Running’

Tendrá lugar el domingo 30 de noviembre y ofrece varias categorías dirigidas a todas las edades

El acto de presentación del evento se ha llevado a cabo, recientemente.

El acto de presentación del evento se ha llevado a cabo, recientemente. / CEDIDA

Nieves Agut

Navalmoral de la Mata acogerá por primera vez el Infernal Running, una prueba deportiva de obstáculos que se desarrollará el domingo 30 de noviembre. Desde su creación en 2017, esta carrera ha recorrido ciudades como Salamanca, León, Lora del Río, Magallón, Borja, Getafe, Azuqueca de Henares y Béjar. El teniente de alcalde y concejal de Deportes y Salud, Jesús Amor, subrayó la importancia de esta nueva cita deportiva para el municipio. «Es una apuesta importante, con la intención de que sea duradera en el tiempo».

Por su parte, el responsable de la prueba, Rubén Morán, destacó el espíritu y la filosofía de Infernal Running. «No es solo competición, es compañerismo y diversión. Lo importante es disfrutar de cada paso y cada obstáculo», afirmó. El evento ofrece varias categorías con el fin de atraer a participantes de todas las edades: categoría Competitiva, para quienes buscan una buena clasificación; Popular, para vivir la experiencia sin objetivo competitivo; Family, con recorridos de entre 2 y 3 kilómetros pensados para familias y grupos. Además, la prueba incluirá carreras infantiles y participación por equipos.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Navalmoral, analizada por arquitectos: tendrán dos meses para visitar el emplazamiento para el concurso Europan
  2. Operativo contra el tráfico de drogas en Navalmoral: huye de la Guardia Civil y tira una bolsa con hachís y Rivotril
  3. Una mujer de 85 años resulta intoxicada en un incendio en su domicilio de Navalmoral
  4. Buscan al atracador de un banco en Navalmoral que se lleva 90 euros y logra huir a pie
  5. Dos jóvenes propinan una brutal paliza a un vecino de Navalmoral y le roban 600 euros
  6. Un hombre muere en Talayuela en un accidente de tráfico
  7. El desfile de comparsas y carrozas de Navalmoral exhibe tradición y luz
  8. Varias familias desalojadas por intoxicación de humo tras un incendio en Navalmoral

Navalmoral de la Mata acogerá la carrera de obstáculos ‘Infernal Running’

Navalmoral de la Mata acogerá la carrera de obstáculos ‘Infernal Running’

El programa ‘Cultura de Otoño’ de Navalmoral de la Mata sigue mañana con el XX Encuentro de Corales

El programa ‘Cultura de Otoño’ de Navalmoral de la Mata sigue mañana con el XX Encuentro de Corales

Un concurso premiará el mejor vídeo de TikTok contra el acoso escolar, en Navalmoral de la Mata

Un concurso premiará el mejor vídeo de TikTok contra el acoso escolar, en Navalmoral de la Mata

El servicio móvil para renovar el DNI estará en La Gota cada lunes de mes en Navalmoral de la Mata

El servicio móvil para renovar el DNI estará en La Gota cada lunes de mes en Navalmoral de la Mata

Un acto en Navalmoral de la Mata realza a agentes de la policía local por su labor en la DANA de 2024

Un acto en Navalmoral de la Mata realza a agentes de la policía local por su labor en la DANA de 2024

Una charla sobre salud mental reúne a 160 estudiantes en Navalmoral de la Mata

Una charla sobre salud mental reúne a 160 estudiantes en Navalmoral de la Mata

El PSOE provincial critica al PP por «tener abandonada» a Navalmoral de la Mata

El PSOE provincial critica al PP por «tener abandonada» a Navalmoral de la Mata

La policía de Navalmoral de la Mata detiene a un joven como presunto autor de delito de maltrato animal

La policía de Navalmoral de la Mata detiene a un joven como presunto autor de delito de maltrato animal
Tracking Pixel Contents