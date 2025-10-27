Navalmoral de la Mata acogerá la carrera de obstáculos ‘Infernal Running’

Navalmoral de la Mata acogerá por primera vez el Infernal Running, una prueba deportiva de obstáculos que se desarrollará el domingo 30 de noviembre. Desde su creación en 2017, esta carrera ha recorrido ciudades como Salamanca, León, Lora del Río, Magallón, Borja, Getafe, Azuqueca de Henares y Béjar. El teniente de alcalde y concejal de Deportes y Salud, Jesús Amor, subrayó la importancia de esta nueva cita deportiva para el municipio. «Es una apuesta importante, con la intención de que sea duradera en el tiempo».

Por su parte, el responsable de la prueba, Rubén Morán, destacó el espíritu y la filosofía de Infernal Running. «No es solo competición, es compañerismo y diversión. Lo importante es disfrutar de cada paso y cada obstáculo», afirmó. El evento ofrece varias categorías con el fin de atraer a participantes de todas las edades: categoría Competitiva, para quienes buscan una buena clasificación; Popular, para vivir la experiencia sin objetivo competitivo; Family, con recorridos de entre 2 y 3 kilómetros pensados para familias y grupos. Además, la prueba incluirá carreras infantiles y participación por equipos.