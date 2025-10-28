La festividad de Halloween en Navalmoral de la Mata incluye pasaje del terror, ocio y mentalismo

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de las concejalías Cultura y Juventud e Infancia, Cristina Marcos y Paula González, respectivamente, han organizado diversas actividades centradas en la celebración de Halloween. De esta manera, ha elaborado un amplio programa adaptado a personas de distintas edades. La programación comenzó el sábado 25 de octubre con un taller infantil de Halloween en el Centro Municipal de Ocio Diversia, dirigido a niños y niñas de 5 a 12 años. La actividad, que se desarrolló en horario de mañana, incluyó la decoración de calabazas y la creación de máscaras de terror.

Por su parte, la concejalía de Cultura ha programado en el Teatro del Mercado un nuevo espectáculo que vendrá de la mano del mago moralo Alfred Cobami. Dicho espectáculo lleva como título ‘Séance’ y la función, que tendrá lugar el jueves, 30 de octubre, centrada en el mentalismo y el espiritismo, plantea una experiencia escénica diferente dentro de la programación cultural prevista para estas fechas. Las entradas están a la venta desde el pasado lunes 27 de octubre en las dependencias de la casa de la cultura.

El programa continuará con el Pasaje del Terror, que se celebrará el viernes 31 de octubre en el Pabellón Antonio Jara. La instalación se transformará esa tarde noche en una academia en la que se desarrollará un recorrido teatralizado con ambientaciones, efectos y actores en escena. «Un espeluznante pasaje del terror donde los asistentes podrán sumergirse en un ambiente de horror y diversión», según detallan los organizadores.

Los más pequeños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de una noche aterradora y emocionante en el pasaje del terror. Las invitaciones pueden recogerse en el Centro de Ocio Diversia, hasta completar aforo.

Desde el ayuntamiento se invita a la ciudadanía a participar en estas actividades y se recuerda que el horario ampliado del cementerio se mantendrá hasta el 3 de noviembre, con el fin de facilitar las visitas con motivo del Día de Todos los Santos. Hasta ese día, el recinto permanecerá abierto de forma ininterrumpida de 9.00 a 18.00 horas, con el objetivo de facilitar el acceso y mejorar la atención a todas las personas que durante estos días visitan el camposanto.