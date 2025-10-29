La policía local de Navalmoral de la Mata se forma en técnicas sobre intervención y protección ciudadana

La ciudad de Navalmoral de la Mata ha acogido el I Congreso de Intervención Policial, una iniciativa organizada junto al sindicato SPPME-Extremadura con el fin de actualizar las técnicas de intervención y protección ciudadana. El encuentro reunió a más de 30 agentes e instructores de distintos cuerpos policiales del país, consolidándose como un foro de primer nivel para el intercambio de conocimientos y mejora de procedimientos operativos.

Durante las jornadas se desarrollaron talleres teóricos y prácticos en los que se revisaron y ejercitaron técnicas de reducción, sujeción y uso progresivo de la fuerza, aplicadas siempre con criterios de proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales. También se presentaron innovaciones tecnológicas orientadas a reforzar la seguridad de las intervenciones, como un dispositivo electrónico de control y unos guantes multiplicadores de fuerza, diseñados para ofrecer alternativas eficaces y de bajo impacto en situaciones potencialmente conflictivas. El subinspector jefe de la Policía Local, Pedro Blázquez, destacó la importancia de seguir impulsando este tipo de formación, señalando que eventos como este «son esenciales para profesionalizar aún más nuestra labor. La combinación de una defensa personal depurada con herramientas tecnológicas seguras nos permite estar a la vanguardia en la protección de la ciudadanía, garantizando una respuesta más segura, eficiente y moderna», manifestó.

Mejor servicio al ciudadano

Desde el sindicato organizador se agradeció la colaboración institucional y la implicación de todos los participantes, subrayando que una mejor preparación de los agentes redunda siempre en un mejor servicio al ciudadano. El compromiso y la proyección de la Policía Local también se han visto reflejados recientemente en su participación en el desfile nacional del Día de la Hispanidad, donde dos agentes representaron a la localidad, portando la bandera de Navalmoral de la Mata junto a fuerzas y cuerpos de seguridad de toda España. Finalmente, el ayuntamiento agradeció la implicación de todos los participantes en el congreso y felicitó a los agentes que han representado a la localidad, reafirmando su compromiso con la mejora constante, la innovación y la seguridad ciudadana como pilares fundamentales del servicio público.