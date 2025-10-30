Salud
Cinco colegios participan en talleres de prevención de obesidad infantil en Navalmoral de la Mata
Las actividades llegan a 225 alumnos de 5º curso de educación primaria. Han tratado sobre varios aspectos enfocados a una alimentación saludable
Un total de 225 alumnos y alumnas de 5º de Primaria de los cinco centros educativos de Navalmoral de la Mata han participado, durante esta semana, en distintos talleres de carácter educativos sobre alimentación saludable, prevención de la obesidad infantil e higiene alimentaria. Dichos talleres han estado organizados por la concejalía de Sanidad del ayuntamiento, en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
Bajo el formato lúdico del conocido concurso ‘¡Pasa la Palabra!’, el alumnado ha aprendido de forma amena y participativa los principales conceptos sobre nutrición equilibrada, hábitos saludables y la importancia de mantener una buena rutina alimentaria. Los talleres se desarrollaron en los distintos colegios de la localidad. En concreto, en el colegio Campo Arañuelo, en Maristas y Sierra de Gredos y en los colegios El Pozón y Almanzor. Con esta iniciativa, la concejalía de Sanidad refuerza su compromiso con la educación en salud desde edades tempranas, fomentando la adquisición de hábitos que contribuyen a prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de la población infantil.
