Navalmoral de la Mata acoge una jornada sobre ciberseguridad que enseña a detectar posibles estafas

El Instituto de Educación Secundaria Augustóbriga de Navalmoral de la Mata ha acogido, recientemente, una Jornada sobre Ciberseguridad, organizada por el Círculo Empresarial Moralo en colaboración con el ayuntamiento, dentro de la programación del Otoño Empresarial. La jornada, presentada y moderada por la directora del isntituto, Marta Víctor, ha contado con una gran afluencia de público, entre los que se encontraban numerosos empresarios de la comarca, representantes de la Universidad de Extremadura, profesores y alumnos del Grado Superior de Informática del IES Augustóbriga, además de miembros de la Guardia Civil de la comarca.

La inauguración contó con la intervención de Benito Pineda, concejal de Emprendimiento; Ramón Barbado, presidente del Círculo Empresarial Moralo y Jesús Coslado, director General de Digitalización Regional. El plato fuerte fueron las cuatro ponencias, donde los expertos en la materia han insistido en la realidad y cercanía de los ciberdelitos, alertando sobre las estafas reales que afectan diariamente a empresas y particulares de la comarca del Arañuelo.

Se han tratado asuntos sobre ciberataques a empresas, en una charla impartida por Andrés Caro, director de Cátedra de Ciberseguridad ; la Ciberseguridad para empresas extremeñas, a cargo de Juan Miguel Trejo, de Ariadnex; otra sobre la protección del futuro digital, presentada por Hugo Íñigo, de Solutions Consultant de Palo Alto Network.; y otra sobre ciberdelitos: la amenaza invisible para tu empresa impartida por el equipo Edite+Arroba de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, acto en el que se ha contado con la presencia de su Teniente Coronel. La Jornada concluyó con un encuentro final y networking donde los presentes se mostraron sorprendidos por la realidad de los ciberdelitos y estafas que, como se demostró, pueden ocurrirle a cualquier persona o empresa del entorno.

El programa seguirá el 6 de noviembre con una conferencia a cargo de Toni Nadal que compatibiliza su labor de director deportivo de Rafa Nadal Academy con su faceta de conferenciante, con charlas dirigidas a entrenadores deportivos, jóvenes y empresas. Esta charla será en el restaurante Las Carpas a las ocho de la tarde. En sus conferencias habla sobre gestión de la adversidad, simplicidad, autoexigencia, respeto, compromiso, la mejora constante y no sobrevalorar los éxito ni magnificar las derrotas. La programación continuará en diciembre.