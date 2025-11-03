El programa ‘Cultura de Otoño’ continuará con danza y teatro el día 9 en Navalmoral de la Mata

El programa ‘Cultura de Otoño’ de Navalmoral de la Mata continuará el próximo domingo 9 de noviembre con ‘Merienda es cena’ el Festival de Teatro y Danza para Niños y Niñas que cumple su XVI edición. Está organizado por el Centro de Artes Espacio Cinético TaKtá en colaboración con la concejalía de Cultura del ayuntamiento. Las representaciones tendrán lugar en el Teatro del Mercado y en la Sala TaKtá. Las entradas están a la venta en Copistería Rivero y en entradium.com y se cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cáceres dentro del Plan Activa Cultura 2025.

Este festival ofrecerá espectáculos familiares de diferentes compañías, con funciones en el Espacio Cinético Taktá y el Teatro del Mercado, combinando clown, danza, teatro y música. Se lleva a cabo con la pretensión de contribuir a dos objetivos fundamentales: el fomento de las artes escénicas como un instrumento útil y necesario para el enriquecimiento en valores humanos tanto en el aspecto social como en el individual; y la promoción de hábitos que repercuten en una alimentación saludable. Comenzará el día 9 en el Espacio Cinético Taktá, de 17.00 y 18.30 horas, con el espectáculo ‘400.001 millones de estrellas’, de Luciérnagas Teatro. Seguirá el 16 de noviembre, también en el Espacio Cinético, en el mismo horario con ‘Una historia de Terrorcito’, de El Curro DT. Las actuaciones se retomarán el 23 de noviembre en el Teatro del Mercado. a las 18.30 horas con ‘La Mona Simona’, de La Sonrisa del Lagarto y el 30 de noviembre en el mismo lugar, de 17.00 y 18.30 horas con ‘Didactikoncert’, de Paspie Danza Las entradas cuestan 5 euros, e incluye la merienda para todos los niños y niñas asistentes.

La programación de ‘Cultura de Otoño’ incluye también el mismo día 9 de noviembre la representación teatral ‘Pijama para seis’ a las 19.00 horas en el teatro del Mercado. Tendrá como protagonistas a Gabino Diego, Amaia Vargas y a Jesús Cisneros en esta hilarante comedia de enredos de ritmo frenético, una pieza de pura carpintería teatral y un auténtico metrónomo de las risas. Aprovechando que Mercedes, su mujer, tiene que ir a visitar a su madre, Fernando invita a su amante, Susi, a pasar el fin de semana con él, y también a un amigo suyo, Carlos, para tener una coartada. Todo es perfecto, incluso ha contratado una cocinera, Susana, para que no les falte de nada. Pero las cosas no le salen como él espera y la velada romántica se acaba convirtiendo en una noche muy movidita en la que todos fingen ser lo que no son para evitar ser descubiertos.