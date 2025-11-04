Concejalía Igualdad
El Ayuntamiento de Navalmoral de la mata concienciará sobre prevención en violencia de género
Desde el 24 de noviembre llevará a cabo teatro para sensibilizar, un taller de defensa personal y charlas sobre el papel que ejercen las redes sociales
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Igualdad, ha preparado una amplia programación de actividades con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de fomentar la educación en igualdad y la sensibilización social tomando como herramienta la cultura y la formación. Las acciones comenzarán el 24 de noviembre con la representación teatral ‘Del grito a la palabra’, una interpretación de Paca Velardiez que transmite, a través del arte, el profundo dolor de las vivencias de una mujer y su apuesta por la sanación colectiva mediante la palabra y la escena. El 25 de noviembre habrá un taller de defensa personal para mujeres, impartido por un agente de la Policía Local. El 26 de noviembre se abordará la violencia de género en el entorno digital con el taller ‘La violencia de género en las redes sociales’, a cargo de Yolanda Martín Cuesta, psicóloga. La programación incluye además charlas de prevención contra la violencia de género en los centros educativos de la localidad.
