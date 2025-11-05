El Carnaval 2026 de Navalmoral de la Mata abre el plazo para inscribirse en distintos concursos

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha anunciado la apertura de los plazos para participar en las distintas convocatorias del Carnaval 2026, la fiesta más emblemática de la localidad y declarada de Interés Turístico Regional. Desde ayer, todas las personas interesadas ya pueden inscribirse en los concursos reinas del carnaval, subvenciones, concurso de murgas y chirigotas, desfile juvenil, gran desfile de carrozas y comparsas y pasacalles carnavalero. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el lunes 9 de enero para el concurso de murgas y chirigotas, el desfile juvenil y el gran desfile de carrozas y comparsas, y hasta el lunes 30 de enero para el pasacalles carnavalero.

Asimismo, se han publicado las bases del concurso del cartel anunciador del Carnaval 2026, con plazo de presentación hasta el 20 de diciembre, que determinará la imagen oficial de esta edición.

Por otro lado, el ayuntamiento ha abierto también el período de solicitud de subvenciones para el Carnaval 2026, destinadas a apoyar la participación de esta fiesta, con las siguientes cuantías: Subvención para carrozas 5.000 euros; Subvención para comparsas (adulto e infantil) 4.000 euros; Ayudas al desplazamiento y difusión del Carnaval: para peñas que representen a Navalmoral en otros municipios, dando visibilidad al Carnaval, 700 euros. También habrá a para el desplazamiento para murgas y peñas visitantes con 500 euros; y subvenciones para trajes de reinas y damas, esto es, 2.800 euros para la reina infantil y 3.200 euros para la juvenil.

Más cuantía económica

El presupuesto total de subvenciones se amplía este año en 16.100 euros respecto al anterior, una inversión que el ayuntamiento destina, en gran parte, a reforzar la Gala de Reinas con ayudas a los trajes de reinas del Carnaval. Esto con el propósito de seguir haciendo crecer esta cita tan esperada y que cuente cada año con mayor respaldo institucional y mayor participación. El aumento de las ayudas responde también al objetivo de atraer peñas de fuera de la localidad y de potenciar la presencia de las agrupaciones moralas en otros carnavales, favoreciendo la difusión y promoción del Carnaval moralo, uno de los grandes referentes festivos del Campo Arañuelo. Las bases y formularios de inscripción pueden consultarse en la web del ayuntamiento.