Una ruta incluye la visita al centro de paludismo de Losar de la Vera el próximo domingo

El Centro Excursionista del Campo Arañuelo (CECA) ha organizado una nueva ruta para el domingo 9 de noviembre con el nombre ‘Losar de la Vera-Centro Interpretación Paludismo-Puente Garganta de Cuartos. El recorrido consta de una distancia de 15 kilómetros con un nivel de dificultad 2. Se prevé dedicar un tiempo de 5 horas en realizar todo el trayecto lineal. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse mañana viernes desde las 20.00 hasta las 21.00 horas en la sede del colectivo que se encuentra en la casa del deporte.

La actividad del domingo tendrá su hora de salida a las 8.30 horas, desde la Cruz de los Caídos. El precio de inscripción es de 12 euros para socios y 17 no socios. El Centro de Interpretación del Paludismo está situado a 8 kilómetros de Losar, en una planicie dedicada al cultivo, donde se ubica el edificio dedicado durante años a dispensario antipalúdico. Los asistentes podrán ver una exposición permanente sobre la evolución histórica del paludismo en España y las campañas de lucha antipalúdica que ayudaron a erradicar esta enfermedad en este país.