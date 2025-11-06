Los trabajos de Adif llevan a un plan alternativo en el transporte del autobús en Navalmoral

A partir del lunes se pondrá en uso la nueva estación provisional de Navalmoral de la Mata, ubicada al otro lado de las vías respecto a la actual, según anunció Renfe en una nota. Por ello para subir y bajar del tren los viajeros deberán utilizar el andén al que se accederá desde la carretera Nacional V. Así lo dice en un comunicado en el que avanza que este fin de semana establecerá la circulación de 74 servicios de autobús para garantizar la movilidad de los viajeros entre Extremadura y Madrid, toda vez que Adif acometerá trabajos en la plataforma del tren a su paso por la población «que no son compatibles con la circulación ferroviaria».

Asimismo señala que es necesario formalizar el billete antes de viajar y que no está permitido el transporte de mascotas ni bicicletas en servicios de transbordo por carretera. Más información en el teléfono 912 320 320. Por último, aconseja a viajeros de Navalmoral que, debido a cambios previstos, acudan con suficiente antelación a la estación, al tiempo que Renfe reforzará el personal y la señalización. Los trenes afectados del 8 al 9 de noviembre son los que conectan Extremadura con Madrid.