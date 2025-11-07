El autor del cartel de Carnaval 2026 de Navalmoral recibirá un premio de 1.000 euros

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata premiará con 1.000 euros a la persona que diseñe el cartel ganador para representar las próximas fiestas del Carnaval del Campo Arañuelo 2026. Estas, que cuentan con la declaración de Interés Turístico Regional, se celebrarán del 13 al 18 de febrero.

Las bases publicadas por el ayuntamiento reflejan que el cartel a presentar debe tener una dimensión de 50x70 centímetros, además de ser originales e inéditos. La técnica será libre y el plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 20 de diciembre. Solo se presentará una obra por participante e irán sobre un formato rígido, como es cartón pluma. Además, contendrán únicamente la siguiente leyenda: ‘Carnaval del Campo Arañuelo’. ‘Del 13 al 18 de febrero de 2026. Navalmoral de la Mata’. Posteriormente, el ayuntamiento podrá incluir un espacio para la inclusión de su escudo y el logotipo del carnavalmoral, además de otros logos y textos que considere oportuno. Se valorarán los trabajos que se presenten que estén realizados con diferentes técnicas artísticas y de diseño.