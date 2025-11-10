Premian a tres negocios de Navalmoral de la Mata por su contribución al comercio de proximidad

Navalmoral de la Mata ha tenido una presencia destacada en el Foro de Comercio de Extremadura, celebrado, recientemente, en Cáceres, donde varios establecimientos moralos han participado en este encuentro regional dedicado a la innovación, la digitalización y el futuro del sector comercial. En representación del ayuntamiento moralo ha asistido el concejal de Emprendimiento, Benito Pineda, quien ha acompañado a empresarios locales participantes y ha querido poner en valor «el esfuerzo y la capacidad de adaptación del comercio local, que demuestra su compromiso día tras día con la digitalización», afirmó. Destacó además que este foro ha servido como espacio de diálogo, formación y reconocimiento al trabajo de pequeñas y medianas empresas.

Además, dentro de este evento se ha celebrado la II edición de los Premios de Comercio de Extremadura, donde tres establecimientos de Navalmoral han sido reconocidos como 'Tiendas Emblemáticas' por su trayectoria y su contribución al comercio de proximidad: Joyería-Óptica Lirón, Calzados Nano Domínguez y Copistería Rivero. La presencia de Navalmoral en este foro y el reconocimiento a sus comercios reflejan la fortaleza de un sector que sigue siendo clave en la economía local. Desde el ayuntamiento se continúa trabajando junto al tejido empresarial para impulsar nuevas oportunidades y fomentar la innovación.