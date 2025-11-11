Ministerio de Transportes
Adif moderniza la estación de tren de Navalmoral con trabajos de remodelación
El histórico edificio, de arquitectura ferroviaria típica de finales de siglo XIX, se transformará en una terminal para servicios de alta velocidad accesible
La entidad pública Adif, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lleva a cabo, en estos días, según anunció en una nota, los trabajos para «transformar la histórica estación de Navalmoral de la Mata en una terminal para servicios de alta velocidad moderna, sostenible, accesible y conectada». Así lo recoge en una nota en la que detalla que la actuación aumentará y renovará el espacio de la estación para los viajeros, rehabilitará y pondrá en valor el edificio histórico que la alberga, de arquitectura ferroviaria típica de finales de siglo XIX. Además, reforzará su integración en la ciudad con una nueva plaza de acceso.
En concreto, contará con vestíbulo con zona de espera, aseos, cafetería y centro de viajes, además de dos nuevos andenes, cubiertos por marquesinas y conectados por paso inferior dotado de ascensores. En el exterior, se habilitará una nueva plaza de acceso a la estación, totalmente peatonal, y se garantiza la ‘última milla’ con conexión a la estación de autobuses y nuevo aparcamiento. Esta actuación contribuye a Objetivos de Desarrollo Sostenible número 9 (infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), y el 11 (ciudades con acceso a transportes sostenibles). Esta actuación cuenta con financiación europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.
Cambios en accesos
Por otro lado, estas mejoras coinciden con los cambios realizados por Adif en los tramos afectados por las obras de la construcción del paso a del futuro tren de alta velocidad por el casco urbano de Navalmoral. Para ello, los viajeros de Navalmoral encuentran desde el 10 de noviembre, un cambio en el servicio ferroviario: el acceso a la estación y al andén para embarcar en los trenes pasa a realizarse desde el otro lado de las vías, en la zona norte, justo enfrente de donde se sitúa habitualmente.
Esta nueva ubicación de las instalaciones ferroviarias es de carácter provisional y tiene como objetivo permitir que Adif avance en la construcción de la nueva Línea de Alta Velocidad de Extremadura a u paso por la localidad, y también en los trabajos para renovar el histórico edificio de viajeros de la estación. Así, este lunes, 10 de noviembre, la estación provisional con la que Adif actualmente presta servicio a los viajeros de Navalmoral de la Mata pasa a estar situada al otro lado de las vías de la línea ferroviaria, en concreto, en el lado norte. Desde esta nueva ubicación, los viajeros pueden acceder, de forma fácil y directa, a un nuevo andén, habilitado también a ese lado de las vías, en el que, a partir de este lunes, pararán los trenes y los viajeros embarcarán o bajarán de los mismos.
