La Guardia Civil detiene a dos personas por estafa con el timo ‘tocomocho’ en Navalmoral de la Mata

Agentes de la Guardia Civil de Navalmoral de la Mata han detenido a dos hombres como supuestos autores de un delito de estafa cometido en esta localidad, mediante el conocido método del ‘timo del tocomocho’. Los hechos ocurrieron el 29 de octubre, cuando la víctima, un vecino de Navalmoral, transitaba por una calle del municipio con la intención de comprar unos boletos de lotería. En ese momento fue abordado por un hombre que le mostró varios cupones y le preguntó dónde podía comprobar si estaban premiados.

Mientras conversaban, apareció un segundo individuo, que afirmó conocer el procedimiento para verificar los décimos, indicando que debía realizarse una llamada por teléfono. Los tres se desplazaron en un vehículo con el fin de realizar la supuesta comprobación. Durante el trayecto, realizaron una llamada telefónica en la que una mujer (que formaría parte del engaño) confirmó falsamente que los boletos estaban premiados «tanto en número como en serie». A continuación, los presuntos autores convencieron a la víctima para adquirir uno de los cupones a cambio de 1.500 euros, alegando que se trataba de un premio de alta cuantía.

La víctima accedió a realizar la operación y acudió a una entidad bancaria para extraer el dinero. Los estafadores le llevaron al banco para sacar el dinero y volvió a subirse al vehículo donde perfeccionaron la transacción. Tras realizarla, fue persuadido para bajar a comprar un bocadillo para uno de los supuestos autores, sin embargo, al regresar al punto donde había dejado el coche, este ya no se encontraba allí, percatándose de que había sido víctima de estafa.

Tras ello, acudió a la Guardia Civil para interponer la correspondiente denuncia. La investigación abierta permitió a los agentes identificar el vehículo implicado y, con ello, localizar a los presuntos autores, padre e hijo, de 24 y 52 años, residentes en la provincia de Toledo. Finalmente, ambos fueron detenidos, el 10 de noviembre, como supuestos autores de un delito de estafa, y las diligencias instruidas pasaron a la autoridad judicial.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de mantener la precaución ante ofrecimientos de premios o beneficios económicos que resulten sospechosamente ventajosos. En este sentido, se recomienda desconfiar de desconocidos que ofrezcan cupones o décimos supuestamente premiados.