El proyecto ‘Entre manos y sonidos… ¿Te lo cuento?’ llegará a los colegios de Navalmoral de la Mata

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Sanidad, pondrá en marcha la próxima semana el proyecto ‘Entre manos y sonidos… ¿Te lo cuento?’, una propuesta de la Asociación de Padres y Amigos de Personas Sordas (Ascapas) de Cáceres, galardonada con 1.200 euros en la XVII Convocatoria de Proyectos de Educación para la Salud. El programa, dirigido principalmente al alumnado de 3º de Educación Primaria, aunque con posibilidad de adaptación para grupos de Educación Infantil, tiene como finalidad favorecer la sensibilización hacia las personas con discapacidad auditiva, fomentando la empatía, la inclusión y la comprensión de las distintas formas de comunicación. Los talleres incluirán dinámicas de grupo, lectura labial, circuitos de sentidos y ejercicios auditivos y visuales para interpretar canciones y vídeos relacionados con la sordera, adaptados a la edad del participante.

Durante los días 17, 18 y 19 de noviembre, la actividad se desarrollará en los colegios Campo Arañuelo, Nuestra Señora de Guadalupe, Almanzor, Pozón y Sierra de Gredos, con distintos turnos y horarios. El concejal de Sanidad y teniente de alcalde, Jesús Amor, ha manifestado que cada uno de los proyectos presentados «refleja un compromiso real con la salud, la educación y el bienestar de nuestra localidad. Más allá de los premios concedidos, la calidad del conjunto de propuestas nos permitirá aprovechar muchas de estas iniciativas para seguir desarrollando, desde esta concejalía», afirmó.

Sensibilización social

La puesta en marcha de este proyecto refuerza la línea de trabajo del ayuntamiento en materia de educación para la salud y sensibilización social, apostando por acciones prácticas en los centros escolares que promuevan valores de respeto, inclusión y convivencia. En la pasada edición de la convocatoria también resultaron premiados los proyectos ‘Reciclando cosas, reciclando hábitos, reciclando vidas’ del IES Zurbarán; ‘Guardianes del Bienestar’ del AMPA del CEIP Campo Arañuelo y ‘Carrera por la Igualdad – Día de la Mujer’ del club Fondistas Moralos. Además el Programa de Envejecimiento Activo y Saludable del ayuntamiento organiza una ruta senderista con comida de convivencia para el 25 de noviembre por la Ruta de los Frailes. La salida será a las 9.30 horas desde la Cruz de los Caídos, con regreso previsto entre las 12.30 y las 14.00 horas. Las plazas son limitadas (50 personas) y las inscripciones pueden realizarse en el Centro de Mayores.