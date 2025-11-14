En Fundación Concha
Los Coloquios Histórico-Culturales de Navalmoral de la Mata darán su primera ponencia el día 17
Con el título ‘Luis Agromayor en Extremadura. La visión de un fotógrafo en el noreste cacereño’, por Álvaro Vázquez. Las charlas durarán hasta el día 27
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata presenta el programa de los XXXII Coloquios Histórico-Culturales del Campo Arañuelo, que se celebrará del 17 al 27 de noviembre en la Fundación Concha con entrada libre. Participarán investigadores y estudiosos que, a través de sus trabajos, contribuyen a poner en valor la historia, el patrimonio y las tradiciones del Campo Arañuelo. Las bases reflejan 3.700 euros en premios.
El público podrá disfrutar de diversas ponencias sobre aspectos históricos y culturales de la comarca. Los coloquios comenzarán el lunes 17 de noviembre, con la conferencia ‘Luis Agromayor en Extremadura. La visión de un fotógrafo en el noreste cacereño’, a cargo de Álvaro Vázquez Cabrera, y la presentación del libro de la pasada edición de los Coloquios. Las sesiones continuarán con distintos trabajos de investigación sobre el patrimonio, costumbres y personajes del Campo Arañuelo, hasta llegar al día 27, jornada de clausura y entrega de premios, que incluirá la ponencia ‘Arqueología de Navalmoral’, de Antonio González Cordero, fuera de concurso.
