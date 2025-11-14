Los Coloquios Histórico-Culturales de Navalmoral de la Mata darán su primera ponencia el día 17

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata presenta el programa de los XXXII Coloquios Histórico-Culturales del Campo Arañuelo, que se celebrará del 17 al 27 de noviembre en la Fundación Concha con entrada libre. Participarán investigadores y estudiosos que, a través de sus trabajos, contribuyen a poner en valor la historia, el patrimonio y las tradiciones del Campo Arañuelo. Las bases reflejan 3.700 euros en premios.

El público podrá disfrutar de diversas ponencias sobre aspectos históricos y culturales de la comarca. Los coloquios comenzarán el lunes 17 de noviembre, con la conferencia ‘Luis Agromayor en Extremadura. La visión de un fotógrafo en el noreste cacereño’, a cargo de Álvaro Vázquez Cabrera, y la presentación del libro de la pasada edición de los Coloquios. Las sesiones continuarán con distintos trabajos de investigación sobre el patrimonio, costumbres y personajes del Campo Arañuelo, hasta llegar al día 27, jornada de clausura y entrega de premios, que incluirá la ponencia ‘Arqueología de Navalmoral’, de Antonio González Cordero, fuera de concurso.