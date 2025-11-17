Del 17 al 23 de noviembre
La Semana de la Infancia ofrece diez propuestas a más de 120 pequeños en Navalmoral de la Mata
La concejalía de Juventud e Infancia del ayuntamiento programa talleres y juegos sobre ciencia, arte y cultura y espectáculos, entre otras actividades
La concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata celebra, del 17 al 23 de noviembre, una nueva edición de la Semana de la Infancia, una cita que ofrece más de 120 plazas en una decena de talleres, espectáculos y actividades pensadas para disfrutar, aprender y compartir en familia. El objetivo de esta programación es reconocer el papel de los niños y niñas como parte activa de la localidad y ofrecerles espacios donde puedan desarrollar su creatividad, su curiosidad y sus valores a través del juego, la ciencia, el arte y la cultura.
Entre las actividades más destacadas figuran los talleres de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), organizados por la Asociación Women in Nuclear, que acercarán de forma práctica y divertida el aprendizaje científico a distintos grupos de edad. También sobresale el taller de alfarería, dentro del programa ‘Pequelandia’, donde los participantes descubrirán el trabajo artesanal con torno y arcilla.
El miércoles se celebrará además el taller de Pequeños Exploradores, una actividad al aire libre con juegos, acertijos y retos cooperativos, mientras que el viernes llegará el turno del taller de cocina infantil y una sesión de zumba adaptada a los más pequeños, a cargo de Sala 99 Cuerpo y Mente.
Canciones y teatro
El jueves 20 de noviembre, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, el Teatro del Mercado acogerá el espectáculo que lleva por título ‘Semáforo en rojo me paro’, de Diverplay, un referente nacional en canciones educativas y espectáculos musicales para toda la familia. La entrada será gratuita, aunque habrá que presentar la correspondiente invitación que ya puede recogerse en el Espacio de Ocio Diversia, en horario de 9.00 a 14.00 horas.
La programación se cerrará el domingo con el teatro infantil 'La Mona Simona’, de La Sonrisa del Lagarto y dentro de la programación de Merienda es Cena, que pondrá el broche final al programa de actividades. Con esta Semana de la Infancia, el ayuntamiento reafirma su compromiso con la educación, la creatividad y la participación infantil, ofreciendo un programa que combina diversión, aprendizaje y ocio para los verdaderos protagonistas de estos días: que son los niños y las niñas de Navalmoral de la Mata.
