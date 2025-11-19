Teatro del Mercado
El programa ‘Cultura de Otoño’ sigue con 'La Mona Simona’ el domingo en Navalmoral de la Mata
La compañía hispano-brasileña ofrecerá un espectáculo para toda la familia sobre animales, amistad y amor dentro del Festival 'Merienda es cena'
El programa ‘Cultura de Otoño’ de Navalmoral de la Mata, que comenzó el 4 de octubre, continuará con ‘La Mona Simona’, de La Sonrisa del Lagarto el próximo domingo 23 de noviembre. Una actuación que se enmarca dentro de ‘Merienda es cena’, Festival de Teatro y Danza para Niños y Niñas que cumple su XVI edición. Está organizado por el Centro de Artes Espacio Cinético TaKtá en colaboración con la concejalía de Cultura del ayuntamiento. La compañía teatral hispano-brasileña La Sonrisa del Lagarto cuenta con amplia trayectoria en artes escénicas. El espectáculo que ofrecerá el domingo celebra la amistad y el amor a la naturaleza, con animales como protagonistas.
Es un espectáculo ideal para disfrutar toda la familia, por su creatividad y calidad artística. Será en el Teatro del Mercado a las 18.30 horas. Por otro lado, dentro también del Festival ‘Merienda es cena’ la última actuación será el 30 de noviembre, de 17.00 y 18.30 horas con ‘Didactikoncert’, de Paspie Danza. Las entradas cuestan 5 euros, e incluye la merienda para todos los niños y niñas asistentes.
- La Guardia Civil rescata a un bebé secuestrado en Cáceres y detiene a una pareja
- Navalmoral, analizada por arquitectos: tendrán dos meses para visitar el emplazamiento para el concurso Europan
- Operativo contra el tráfico de drogas en Navalmoral: huye de la Guardia Civil y tira una bolsa con hachís y Rivotril
- Una mujer de 85 años resulta intoxicada en un incendio en su domicilio de Navalmoral
- Buscan al atracador de un banco en Navalmoral que se lleva 90 euros y logra huir a pie
- Dos jóvenes propinan una brutal paliza a un vecino de Navalmoral y le roban 600 euros
- Un hombre muere en Talayuela en un accidente de tráfico
- El desfile de comparsas y carrozas de Navalmoral exhibe tradición y luz