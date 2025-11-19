Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El programa ‘Cultura de Otoño’ sigue con 'La Mona Simona’ el domingo en Navalmoral de la Mata

La compañía hispano-brasileña ofrecerá un espectáculo para toda la familia sobre animales, amistad y amor dentro del Festival 'Merienda es cena'

Una imagen del espectáculo ‘La Mona Simona’ que podrá verse el domingo en Navalmoral.

Una imagen del espectáculo ‘La Mona Simona’ que podrá verse el domingo en Navalmoral. / CEDIDA

Nieves Agut

El programa ‘Cultura de Otoño’ de Navalmoral de la Mata, que comenzó el 4 de octubre, continuará con ‘La Mona Simona’, de La Sonrisa del Lagarto el próximo domingo 23 de noviembre. Una actuación que se enmarca dentro de ‘Merienda es cena’, Festival de Teatro y Danza para Niños y Niñas que cumple su XVI edición. Está organizado por el Centro de Artes Espacio Cinético TaKtá en colaboración con la concejalía de Cultura del ayuntamiento. La compañía teatral hispano-brasileña La Sonrisa del Lagarto cuenta con amplia trayectoria en artes escénicas. El espectáculo que ofrecerá el domingo celebra la amistad y el amor a la naturaleza, con animales como protagonistas.

Es un espectáculo ideal para disfrutar toda la familia, por su creatividad y calidad artística. Será en el Teatro del Mercado a las 18.30 horas. Por otro lado, dentro también del Festival ‘Merienda es cena’ la última actuación será el 30 de noviembre, de 17.00 y 18.30 horas con ‘Didactikoncert’, de Paspie Danza. Las entradas cuestan 5 euros, e incluye la merienda para todos los niños y niñas asistentes.

TEMAS

