El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata premiará con 1.000 euros el mejor relato sobre la mujer

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Igualdad, ha convocado el XXX Certamen de Relatos Breves ‘8 de marzo’, un concurso de referencia que celebra ya treinta ediciones promoviendo la creatividad literaria y poniendo el foco en el papel de la mujer en la sociedad. El objetivo de este certamen es fomentar la participación cultural y la reflexión a través de la literatura, en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El certamen se dirige a autores y autoras de todo el territorio nacional, manteniendo así su alcance estatal y su carácter consolidado dentro de la programación municipal.

La edición de 2026 mantiene una única categoría nacional y establece dos premios. Un primer premio de 1.000 euros y un segundo de 700. El plazo de presentación de relatos finalizará el 2 de febrero y se entregarán en un sobre cerrado en el Centro Municipal de Servicios Sociales, en avenida del Magisterio, en horario de 8.30 a 14.00 horas, o enviarse por correo certificado antes de la fecha límite. La extensión mínima es de 2 folios y máxima de 5, a doble espacio.