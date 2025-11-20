Concienciación
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata premiará con 1.000 euros el mejor relato sobre la mujer
Convoca el XXX Certamen con motivo del ‘8 de Marzo’ con el fin de hacer reflexionar y poner el foco en el papel que ejerce la mujer en la sociedad
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Igualdad, ha convocado el XXX Certamen de Relatos Breves ‘8 de marzo’, un concurso de referencia que celebra ya treinta ediciones promoviendo la creatividad literaria y poniendo el foco en el papel de la mujer en la sociedad. El objetivo de este certamen es fomentar la participación cultural y la reflexión a través de la literatura, en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El certamen se dirige a autores y autoras de todo el territorio nacional, manteniendo así su alcance estatal y su carácter consolidado dentro de la programación municipal.
La edición de 2026 mantiene una única categoría nacional y establece dos premios. Un primer premio de 1.000 euros y un segundo de 700. El plazo de presentación de relatos finalizará el 2 de febrero y se entregarán en un sobre cerrado en el Centro Municipal de Servicios Sociales, en avenida del Magisterio, en horario de 8.30 a 14.00 horas, o enviarse por correo certificado antes de la fecha límite. La extensión mínima es de 2 folios y máxima de 5, a doble espacio.
