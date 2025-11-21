El nuevo aparcamiento junto al hospital de Navalmoral de la Mata inicia la fase de asfaltado

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha explicado, a través de una nota, el avance de los trabajos del nuevo aparcamiento público que, desde hace días, se está ejecutando en la zona contigua al Hospital Campo Arañuelo, una actuación que, según detallaron desde el consistorio, «es clave para mejorar la accesibilidad y el servicio a los usuarios del centro sanitario». Durante la jornada del miércoles se inició la fase de extendido del firme del nuevo aparcamiento, un proceso que permitirá conformar la base de asfaltado sobre la que se habilitarán las futuras plazas.

Estos trabajos, centrados en la creación de una superficie estable, compacta y duradera, continuaron a lo largo del viernes y previsiblemente quedarán prácticamente finalizados, conforme al calendario previsto y a las condiciones técnicas establecidas en la obra, señalaron desde la Administración local. El proyecto contempla la creación de un espacio de 3.300 metros cuadrados, con capacidad para aproximadamente 110 plazas, tras la optimización reciente del diseño. De todas estas plazas, en concreto tres plazas estarán reservadas para personas con movilidad reducida y otras tres plazas contarán con puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La actuación para habilitar la nueva zona de aparcamientos va más allá, ya que forma parte de un proyecto integral que incluye otras mejoras. En este caso se contempla además la instalación de una isleta central ajardinada, que incorporará una línea de árboles con sus correspondientes alcorques y sistema de riego por goteo. A esto se suma la instalación de un nuevo alumbrado más eficiente mediante luminarias de tecnología LED alimentadas con paneles solares. Respecto a la cuantía económica que se destina, desde el ayuntamiento se informó que todo este proyecto fue adjudicado por un total de 293.661,80 euros (IVA incluido). Además, resaltaron que forma parte del compromiso municipal de mejorar los espacios públicos, reforzar la movilidad y dotar de mejores servicios a la zona y alrededores del Hospital Campo Arañuelo. Finalmente, se explicó que una vez concluida la fase de asfaltado, los trabajos continuarán con la señalización de las plazas, la colocación de arbolado, la puesta en marcha del riego y el montaje de las luminarias solares.