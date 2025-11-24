Preparación
Una jornada en Navalmoral de la Mata forma a voluntarios de protección civil en cartografía de terreno
Participan integrantes de agrupaciones de la ciudad morala y de Almaraz, así como de otras ciudades del país. Han asistido alrededor de 25 personas
Una jornada celebrada en Navalmoral de la Mata ha permitido formar a unos 25 voluntarios de distintas agrupaciones de Protección Civil no solo de Extremadura, como ha sido el caso de los voluntarios de Navalmoral y Almaraz, sino también de otros llegados de otras ciudades del país. Han llegado integrantes procedentes de agrupaciones de Jaén, Madrid, Alicante, Castellón y Sevilla. Todos ellos han participado en un curso de Cartografía del terreno.
Tras la acción formativa, recibieron un certificado de la misma en un acto celebrado con la presencia del alcalde, Enrique Hueso, que felicitó uno por uno a todos los asistentes. Además, resaltó la labor de la agrupación local morala y alabó la «excelente organización». Los participantes han tenido la oportunidad de aprender cartografía del terreno que se centra en la representación gráfica de la superficie terrestre, incluyendo la topografía, la geología, y la hidrología. De esta manera, han aprendido a utilizar herramientas y técnicas para crear mapas que permitan visualizar y analizar la información geográfica de manera precisa y detallada.
