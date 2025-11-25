El XII Certamen DanzaXtrema abre las inscripciones y se celebrará el 21 de diciembre en Navalmoral

El Centro de Artes Espacio Cinético Taktá, en Navalmoral de la Mata y la compañía Paspie Danza, organizan y convocan el XII Certamen Coreográfico DanzaXtrema. Este se centra en la categoría profesional, aceptando piezas de entre diez y quince minutos de coreógrafos de cualquier nacionalidad cuyas bases y ficha de inscripción pueden localizarse en la web www.andateconojo.com. El plazo de presentación de solicitudes termina el 30 de noviembre y las piezas propuestas optan a un primer premio de 5.000 euros, así como un premio especial del público.

El certamen está abierto a profesionales coreógrafos de cualquier nacionalidad. Deben presentar una propuesta coreográfica de tema y estilo libre, de entre diez y quince minutos de duración. Los participantes aspiran un primer premio de 5.000 euros además de un premio especial del público. Todas las propuestas serán valoradas por un jurado profesional que tendrá en cuenta criterios tales como la originalidad de las piezas, la innovación o el manejo del lenguaje coreográfico y los recursos escénicos.