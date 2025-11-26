Los Coloquios Históricos-Culturales del Campo Arañuelo se clausuran mañana jueves

Los XXXII Coloquios Histórico-Culturales del Campo Arañuelo que arrancaron el pasado 17 de noviembre en el salón de actos de la Fundación Concha, llegarán mañana a su fin con una jornada de clausura y entrega de premios, que incluirá además la intervención Arqueología de Navalmoral de la Mata, de Antonio González Cordero, presentada fuera de concurso. Esta ponencia, al igual que ha sucedido con las anteriores, tendrá lugar en el Salón de Actos de la Fundación Concha, con entrada libre hasta completar aforo. Hoy miércoles será la charla 'La villa romana de las siete colinas Almaraz. Cáceres: primeros resultados de las intervenciones arqueológicas', por Daniel Armero, a las 20.00 horas. El Ayuntamiento de Navalmoral invita a participar en este encuentro cultural que forma parte de unos Coloquios que cuentan con más de tres décadas de historia y que siguen siendo un referente en la promoción del conocimiento, la investigación y la memoria del Campo Arañuelo.

La organización repartirá 3.700 euros en premios, con un primer premio de 1.500 euros, un accésit de 800, cuatro premios de participación de 300 y un accésit especial de la Fundación Cultural Concha de 500 euros. Las ponencias han tratado aspectos históricos y culturales de la comarca.