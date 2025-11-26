Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desarrollo urbanístico

Vecinos y técnicos participan en la elaboración previa del Plan General Municipal de Navalmoral de la Mata

Se trabaja en un primer borrador que servirá para planificar el crecimiento de la ciudad en tráfico y zonas verdes, entre otras áreas, de cara a un futuro

Reunión donde han asistido vecinos de Navalmoral y técnicos para tratar el Plan General.

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha dado a conocer el Avance Previo del Plan General Municipal (PGM), un primer borrador que servirá para planificar el crecimiento y la organización del municipio en los próximos años. Este documento permite detectar necesidades y problemas del municipio, como la vivienda, el tráfico, las zonas verdes o los servicios, y plantear posibles soluciones y alternativas de ordenación. Además, busca recoger la opinión de vecinos, asociaciones y técnicos antes de redactar el plan definitivo, marcando una primera orientación sobre hacia dónde podrían ir las decisiones futuras.

El Avance Previo no es vinculante ni definitivo, sino una propuesta inicial pensada para debatir, recibir aportaciones y definir el camino hacia el Plan General completo. Como en reuniones anteriores, la presentación y el debate del Avance Previo se realizará en tres sesiones específicas: la técnica, con los técnicos del Ayuntamiento; la política, con toda la corporación municipal para revisar los avances; y la civil, destinada a facilitar la participación de los vecinos y demás colectivos del municipio. El Ayuntamiento quiere agradecer la participación de todos los vecinos, ya que este proceso se realiza para mejorar aspectos importantes de nuestro municipio. Es fundamental contar con ellos e ir informando y compartiendo los aspectos que afectan a toda la ciudadanía, convirtiendo el Avance Previo en una herramienta de planificación transparente y útil para todos.

