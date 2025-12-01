Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El programa de Navidad de Navalmoral de la Mata ofrece 31 actividades para todas las edades

El ayuntamiento refuerza las propuestas dirigidas a los niños y a los jóvenes. Además, se incluirán mercadillos benéficos, torneos deportivos y pasacalles

La concejal de Cultura y el alcalde, en la presentación del programa navideño.

La concejal de Cultura y el alcalde, en la presentación del programa navideño. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de su alcalde, Enrique Hueso, ha presentado el programa oficial de Navidad, «una propuesta amplia, diversa y pensada para que vecinos y visitantes disfruten de unas navidades llenas de actividad». Así lo manifestó el alcalde en el acto de presentación en la que detalló que el programa contará con 31 eventos diferentes dirigidos a todos los públicos, manteniendo la esencia de la ciudad y reforzando las propuestas dirigidas a niños y jóvenes. Solo las actividades que requieren inscripción —como el campamento urbano, la biblioteca infantil, los talleres o la participación en la Cabalgata de Reyes— superan las 170 plazas, una cifra que el alcalde resaltó como «una de las más altas de los últimos años».

Durante su intervención remarcó que el ayuntamiento continúa trabajando para que la localidad siga siendo un punto de referencia en toda la comarca durante estas fechas. Animó a todas las personas a disfrutar del comercio y la hostelería local y participar en las numerosas actividades previstas. El programa llega acompañado , dijo, «de un importante refuerzo de la iluminación navideña, consolidando el mayor salto de los últimos años». Se han colocado nuevos elementos de gran formato y un número muy superior de motivos en calles y farolas.

La programación incorpora también actividades musicales y culturales con la participación de agrupaciones locales, mercadillos benéficos. A esta oferta se suma el conjunto de actividades juveniles, desde torneos deportivos y Jornada Digital de Videojuegos hasta el novedoso Light Festival Navalmoral, que se presenta como una alternativa para adolescentes durante las vacaciones.

Entre los eventos más esperados por los más pequeños destacan la visita de Papá Noel el día 25 y la tradicional Gran Cabalgata de Reyes, que volverá a contar con seis carrozas y un pasacalles de apertura. Como ya se hizo el año pasado, el ayuntamiento abrirá el periodo de inscripción para que los niños y niñas que lo deseen puedan participar en la comitiva real, con más de 50 plazas disponibles. El sábado 3 de enero a las 18.00 horas tendrá lugar el Pasacalles de Fantasía Disney, un recorrido que irá recogiendo las cartas dirigidas a los Reyes Magos. Estas cartas estarán previamente disponibles en los comercios de la localidad para que los niños puedan escribirlas durante sus compras. «Queríamos ofrecer un formato diferente y atractivo para los más pequeños», señaló el alcalde y añadió que el pasacalles recorrerá la calle peatonal hasta la plaza de España.

