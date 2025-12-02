Investigación e historia
El estudio sobre La villa romana de las Siete Colinas gana los XXXII Coloquios Histórico-Culturales de Navalmoral de la Mata’
El equipo lo forman Daniel Armero, Luis Cobos, Juana Gómez, Jaime Márquez, Raúl López, Esperanza Mata, Juan Torreño, Eva Urquieta y Antonio Valiente
Navalmoral de la Mata ha clausurado la XXXII edición de los Coloquios Histórico-Culturales del Campo Arañuelo que ha congregado a investigadores e historiadores comprometidos con el conocimiento y la difusión del patrimonio local y la comarca. El primer premio, dotado con 1.500 euros, fue para el equipo integrado por Daniel Armero, Luis Cobos, Juana Gómez, Raúl José López, Jaime Márquez, Esperanza Mata, Juan Luis Torreño, Eva Urquieta y José Antonio Valiente, por su trabajo sobre los primeros resultados de las intervenciones arqueológicas realizadas en la villa romana de las Siete Colinas de Almaraz. La jornada final puso el foco en la importancia de la contribución que estos Coloquios realizan al acercar hallazgos y reflexiones sobre el pasado y entorno de la ciudad. Esta última sesión contó con la intervención de Antonio González Cordero, con una presentación sobre la arqueología de Navalmoral.
Durante la clausura, la concejala de Cultura, Cristina Marcos, destacó que el trabajo investigador de estos autores brinda la oportunidad de conocer hechos, tradiciones, anécdotas y curiosidades que enriquecen culturalmente. En esta XXXII edición, la Comisión Evaluadora decidió conceder tres premios de participación, cada uno dotado con 300 euros, a trabajos que destacan tanto por la diversidad de sus enfoques como por el valor documental que aportan.
Fueron reconocidos Francisco Vicente Calle Calle, autor de un estudio sobre las campanas de Jaraíz de la Vera; Álvaro Vázquez Cabrera, que profundiza en la figura y obra del fotógrafo Luis Agromayor en el noreste cacereño; y Santos Ortega Marcos junto a María Victoria Pita Marcos. Estos últimos autores presentaron una investigación sobre la trayectoria de una familia morala a lo largo de los siglos XIX y XX. Asimismo, la Fundación Cultural Concha otorgó su accésit, dotado con 500 euros, a Beatriz García Montalvo, cuyo trabajo trata la figura de ‘La Serrana de La Vera desde una perspectiva que trasciende la leyenda popular’. Junto a este reconocimiento, la Comisión decidió conceder el accésit a la investigadora local María Jesús Díaz Marcos, por su estudio ‘La Buena Estrella’, centrado en la explotación de la fosforita en el Campo Arañuelo.
